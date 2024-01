La jefa de la diplomacia japonesa reafirma su "determinación" de apoyar a Ucrania

Kuleba afirmó haber dicho a su homólogo que Ucrania no sólo necesitaba aviones de combate F-16 sino también nuevos sistemas de defensa antiaérea para hacer frente a los ataques rusos. "Todos los días, las ciudades ucranianas son destruidas por misiles y drones rusos. No pueden capturarnos, por eso están tratando de destruirnos. No lo conseguirán", afirmó. Según Kuleba, ambos políticos también discutieron las "amenazas" relacionadas con Corea del Norte, acusada de suministrar armas y municiones a Moscú.