La Justicia británica frena la extradición de Julian Assange

El pasado 26 de marzo, los jueces británicos pidieron a las autoridades estadounidenses que garantizasen que el australiano, de 52 años, en caso de ser extraditado, podría acogerse a la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión, y que no sería condenado a la pena de muerte.

El abogado de Assange, Edward Fitzgerald, había dicho a los jueces que no debían aceptar las garantías dadas por los fiscales estadounidenses de que Assange, nacido en Australia, podría acogerse a la protección otorgada por la Primera Enmienda a la Constitución estadounidense, ya que el tribunal no estaría obligado por ella al no tratarse de un ciudadano estadounidense. "Decimos que se trata de una garantía descaradamente inadecuada", argumentó.