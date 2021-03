La monarquía española está en el centro de las críticas luego de que las infantas se vacunaran en los Emiratos Árabes Unidos

Escucha esta nota aquí

Varios miembros del Gobierno, entre ellos, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y el de Política Territorial, Miquel Iceta, han criticado este miércoles que las infantas Elena y Cristina se hayan vacunado contra Covid-19 en Emiratos Árabes Unidos tras visitar a su padre, Juan Carlos I.

Además de Iglesias e Iceta, la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la de Trabajo, Yolanda Díaz, ambas de Unidas Podemos, se han sumado a las críticas contra las hermanas de Felipe VI junto a otros dirigentes de la formación morada, que han aprovechado este asunto para redoblar sus ataques a la Corona.

"Posibilidad de abrir un horizonte republicano"

Para Iglesias, el comportamiento de las infantas con la vacuna y de Juan Carlos I por sus presuntos negocios ocultos en el extranjero empujan el debate en España hacia "un horizonte republicano".

En su intervención telemática en una reunión del Grupo de la Izquierda del Parlamento Europeo, el vicepresidente ha asegurado que la sociedad española "no acepta" que miembros de la casa real se vacunen en Abu Dhabi cuando "hay muchos ciudadanos que están disciplinadamente a la cola para cuando tengan la disponibilidad" de recibir la inyección.

Iglesias ha añadido que España "será mejor cuando haya una república en España aunque esto moleste a sectores mediáticos y del Estado profundo".

A Iceta le parece "fatal" y "muy mal" que las infantas se hayan aprovechado de su "posición" para "saltarse" el orden de vacunación, una conducta que genera "mucha desconfianza" en los ciudadanos, ha criticado en declaraciones a los medios. El titular de Política Territorial ha contrapuesto esta actitud con la de Felipe VI, la reina Letizia y sus hijas, Leonor y Sofía, "que no han caído en este error".

La vacunación de las hijas del rey Juan Carlos contribuye, según Montero, al "descrédito de la institución monárquica" y lleva a muchos ciudadanos a preguntarse por su utilidad. En declaraciones a TVE, la ministra de Igualdad cree que "hay una sensación mayoritaria en la ciudadanía de que hay trato de favor, de que hay privilegios", y de que institución que debería ser modélica "no lo está siendo". Ante este escenario, Montero ha defendido que el Gobierno impulse un debate "sobre la posibilidad de abrir un horizonte republicano".

Preguntas sobre coste para las arcas públicas

Yolanda Díaz ha tildado de "muy desagradable y muy feo" que las infantas se hayan inmunizado cuando las personas que tienen algún tipo de cargo institucional deben ser "ejemplares": "Me da tristeza porque hay muchísimos profesionales que a día de hoy corren riesgo que todavía no están vacunados", ha manifestado en el Canal 24 horas.

En las redes sociales, la coportavoz de Podemos Isabel Serra ha lamentado que la casa real vaya "a escándalo por semana": "Nadie está haciendo tanto por la causa republicana como Juan Carlos I, Felipe VI, las infantas Elena y Cristina... y todos los que protegen tanta impunidad".

El portavoz parlamentario de Más País en el Congreso, Íñigo Errejón, ha planteado al Gobierno varias preguntas por escrito para conocer su opinión sobre este "escándalo", si estaba informado y cuál ha sido el coste para las arcas públicas.

Errejón ha lamentado que en un momento "tan duro para toda la ciudadanía española", las infantas se vacunen "antes de tiempo". También el senador de Compromís, Carles Mulet, ha pedido al Ejecutivo que detalle si las hermanas de Felipe VI volaron a Abu Dhabi "con dinero público" y si las vacunas "se han pagado con dinero público".

"No le han quitado la vacuna a ningún español"

La infanta Elena, de 57 años, vive en Madrid, mientras que la infanta Cristina, de 55, tiene su residencia en Ginebra (Suiza). Ambas visitaron a su padre en Abu Dhabi, donde Juan Carlos I se encuentra desde el pasado mes de agosto ante la polémica por sus presuntos irregularidades financieras.

De acuerdo con las informaciones publicadas, también se han vacunado en el país árabe el rey emérito y el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán, con quien mantiene una estrecha amistad.

Frente a las críticas de los ministros y de los partidos de izquierda, el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha opinado que la inmunización de las infantas es "un asunto personal" y que, en cualquier caso, "no le han quitado la vacuna a ningún español". A juicio del alcalde, "no ha habido ningún perjuicio a los españoles" y ha pedido no mezclar este asunto con la monarquía como institución.