La nueva acusación contra Castillo acelera la descomposición política en Perú

Las recientes acusaciones contra Pedro Castillo ha llevado la crisis política en Perú a un nuevo nivel, pese a que el país sudamericano lleva años habituado a los enormes escándalos de corrupción en torno a sus presidentes. Este martes, la fiscal de la nación, Patricia Benavides, acusó al cuestionado mandatario de izquierda de ser responsable por la existencia de una "presunta organización criminal enquistada en el gobierno". "Servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta ya no inmoral, sino criminal y abominable", señaló Benavides en una rueda de prensa en Lima en la que presentó una denuncia constitucional contra el mandatario.

Lo cierto es que los últimos meses han hundido aún más a la frágil democracia peruana en la crisis política. Castillo llegó al poder por sorpresa en 2021, al frente de un partido con un programa radical de izquierda, Perú Libre. Su triunfo se atribuyó al enorme descontento de los peruanos con su democracia tras años de escándalos de corrupción. Castillo, un antiguo maestro rural andino, arrancó su mandato con muy mal pie, pues gran parte de las desprestigiadas élites políticas no aceptaron nunca su derrota. La oposición más radical lo acusó de orquestar un fraude electoral sin presentar pruebas, y el mandatario afrontó en sus primeros ocho meses de gobierno dos intentos del Congreso para destituirlo en base a una difusa figura constitucional, la declaración de la vacancia presidencial.

El propio Castillo, sin embargo, ha justificado las críticas en su contra con una gestión calamitosa. Y muchos expertos consideran fundadas las acusaciones de corrupción. "Hay elementos muy graves que sindican al presidente y a su entorno más cercano", dice a DW el abogado constitucionalista y analista político limeño Edward Dyer. "Es cierto que la corrupción que hay alrededor de él lo salpica de forma clara y notoria", considera también el politólogo Alonso Cárdenas. Por ello, no sólo la oposición de derecha radical, sino en tanto también amplios sectores de la sociedad piden la salida del presidente, cueste lo que cueste. En Perú se vive desde hace tiempo un clima de pesimismo político que ha alimentado los discursos más radicales.

Y el país debate ahora sobre la legalidad de la denuncia presentada por la Fiscalía de la Nación, que acusa a Castillo de tráfico de influencia agravado y de colusión para enriquecimiento personal. "La denuncia no debe prosperar, porque en la Constitución peruana hay un artículo que establece una protección para el presidente", considera Dyer. "Al presidente se le puede acusar, mientras ejerce el cargo, sólo por traición a la patria, por impedir elecciones, por no dejar trabajar al Congreso o por impedir el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones", enumera. La misma argumentación sigue Omar Cairo, otro experto en asuntos constitucionales. "No le queda otro remedio al Congreso, si respeta la Constitución, que declarar improcedente la denuncia", dice Cairo a DW.