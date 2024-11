La oposición rusa en el exilio marcha en Berlín contra Putin

La oposición rusa pone a prueba su poder de convocatoria

La asociación Vitsche, formada por activistas ucranianos en Alemania, expresó ayer su "profundo recelo" sobre la manifestación, "tanto por el posicionamiento poco claro de los organizadores como por la orientación fundamental de este evento". "Desde 2014, la sociedad ucraniana espera protestas contra la guerra y activistas de la oposición que tomen la iniciativa en la lucha contra Putin. Pero ahora, en 2024, esto ya no es suficiente, porque no impide que los soldados rusos sigan matando ucranianos ni que la población civil rusa siga apoyando a la industria de defensa", dijo Irina Domnenko.

Por otra parte, el canciller alemán Olaf Scholz dijo hoy que la posición de Putin sobre la guerra en Ucrania no ha cambiado, aunque defendió su criticada decisión de llamar el viernes al Kremlin. No sería bueno, afirmó, que el presidente estadounidense esté hablando con Putin y ningún líder europeo lo haga. "La conversación fue muy detallada, pero contribuyó a reconocer que poco ha cambiado en la opinión del presidente ruso sobre la guerra, y eso no es una buena noticia", dijo Scholz a los periodistas desde el aeropuerto de Berlín justo antes de partir hacia la cumbre del G20 en Brasil.