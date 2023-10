La profunda crisis de la Administración Pública venezolana

El 20 de septiembre de este año, una operación conjunta de más de once mil agentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) llevó a cabo la toma del Centro Penitenciario de Aragua, conocido como lacárcel de Tocorón. A pesar de los esfuerzos de Nicolás Maduro por presentar este operativo como un gran éxito en su lucha contra la criminalidad en el país, el hecho suscitó en la opinión pública una serie de interrogantes a las cuales el régimen no ha dado respuestas.

Este tipo de inquietantes interrogantes no son exclusivas de este operativo, sino que se repiten respecto a otras acciones gubernamentales recientes, como el escándalo de corrupción de Pdvsa-Cripto o la devastación ecológica en el Arco Minero al sur de Venezuela. ¿Cómo es posible que actos criminales de esas magnitudes, que involucran a una gran cantidad de personas y funcionarios públicos, sean perpetrados durante largos periodos de tiempo, mientras las autoridades permanecen pasivas, a pesar de las numerosas denuncias presentadas por periodistas, ONGs, expertos y otros segmentos de la sociedad?

El Estado venezolano, frágil e ineficiente

Esta debilidad creciente del Estado venezolano para cumplir con sus tareas se ha visto reflejada en las evaluaciones anuales que realiza el "Índice de Fragilidad Estatal" (FSI), desarrollado por la organización no gubernamental "The Fund for Peace". Este índice analiza el riesgo y la vulnerabilidad al colapso de 178 Estados en todo el mundo.