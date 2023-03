La RAE vuelve a admitir «sólo» con tilde

La Academia, sin embargo, afirma que no ha variado su doctrina, sino que lo que se ha aprobado es únicamente "una nueva redacción que se publicará en el Diccionario Panhispánico de Dudas, que no modifica la norma sino que la hace más clara". Una doctrina y una norma mantenida desde la última actualización de su Ortografía, publicada en 2010. Entonces quitó el acento gráfico a estas palabras por considerar que no cumplían para el uso de la tilde diacrítica el requisito de que se opusieran "palabras tónicas o acentuadas a palabras átonas o inacentuadas formalmente idénticas, ya que tanto solo [aquí sin tilde, claro] como los demostrativos son siempre palabras tónicas en cualquiera de sus funciones".

Aunque la RAE todavía no ha vuelto a incluir «sólo» en su diccionario en línea, que devuelve la respuesta "la palabra sólo no está en el Diccionario", sí que contesta ya a la pregunta "¿se puede escribir «solo» con tilde?" en su sección de dudas rápidas: "Cuando solo funciona como adjetivo, no se tilda; cuando funciona como adverbio, puede tildarse únicamente si hay riesgo de ambigüedad, pero se recomienda no tildarlo ni siquiera en esos casos y resolver la ambigüedad de otra manera".