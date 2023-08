La sal se agota en China por temor a la radiación de Fukushima

"Creo que influirá un poco en la gente que come marisco, aunque no sea de Japón, no hay nada que podamos hacer al respecto", dijo un vendedor apellidado Wang, que no quiso dar su nombre completo por razones de privacidad. Antes de la medida adoptada por Japón, "venía mucha gente todos los días. Ahora no hay nada de movimiento, nadie compra", señaló Chen Yongyao, empleado de una tienda de marisco congelado de Jiangyang.