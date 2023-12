La sequía sigue desafiando al Canal de Panamá al cierre de 2023

La sequía fue protagonista mundial en 2023, año en el que se midieron las temperaturas más altas jamás registradas, debido al cambio climático. En el Canal de Panamá, el agua de los embalses se evapora por el calor intenso. El fenómeno de El Niño, que llega a varios países con una mayor cantidad de precipitaciones, no tuvo allí ese efecto : las lluvias en Panamá no fueron suficientes. Este año llovió un 41 por ciento menos que lo habitual, y el país se enfrenta ahora a la temporada seca de verano.

" La situación en el Canal de Panamá es difícil debido a la falta de precipitaciones, pero esa no es la única razón", dice Jorge Luis Quijano, exadministrador del Canal, en entrevista con DW. "Otro motivo es el aumento del tránsito en el canal, por lo cual se hicieron ajustes, a fin de asegurar que haya suficiente agua dulce para las potabilizadoras, ya que el sistema de lagos abastece de agua al 60 por ciento de la población del país", añade.

Según José Cervantes, gerente general de la Oficina Panamá de la agencia naviera Agunsa S. A.,"esta ha sido la peor sequía en los últimos 80 años. El caudal de los lagos que alimentan el Canal de Panamá se redujo bastante, y eso ha reducido, a su vez, la capacidad de tránsito de buques, principalmente, de gran calado, provocando caos". Una de las medidas tomadas por la ACP fue limitar el calado a 44 pies (13,41 metros) en las esclusas NeoPanamax, para grandes buques. En la esclusa Panamax no hay restricciones.

"Cuello de botella" en el canal

Los lagos Gatún y Alhajuela también son fuente de energía eléctrica. " Es importante que los seres humanos cuidemos el agua como recurso" , dice el gerente de la oficina panameña de la agencia naviera Agunsa S. A. "Los lagos suministran agua al canal, pero también abastecen de agua potable a la población. Eso significa que estamos ante un doble problema, dado que si la gente no cuenta con agua, eso puede llegar a ser catastrófico", insiste.

En opinión Quijano, el exadministrador del Canal, sin embargo, "en Panamá hay un alto uso de agua, pero no nos vamos a quedar sin ella, porque el Canal ya hizo los ajustes necesarios", y porque se sigue obsevando atentamente el desarrollo hídrico y climático.

Dificultades para el comercio mundial

Pero a ambos expertos les preocupan los efectos en el comercio mundial. "Se observa un cierre del comercio internacional similar al de la pandemia, aunque no en los mismos niveles”, con afectación de las cadenas de suministro, dice el experto de Agunsa. Hay sobreproducción en algunos países, y en otros, falta de insumos, señala Cervantes, advirtiendo que " ese problema va a seguir afectando al comercio".

"Los que no cruzan por el Canal de Suez han optado incluso por cruzar el Cabo de Hornos. Tardan 28 días en lugar de 11", sostiene Quijano. Hay navieras chinas que viajan por el Cabo de Buena Esperanza de regreso a Asia. Así las cosas, los buques que no quieren esperar en el canal pueden también optar por una 'subasta', es decir, pagar para no hacer la fila. "Algunos han llegado a pagar hasta cuatro millones de dólares para saltarse la cola", asegura.