La "teoría del bosque oscuro": una perturbadora explicación de por qué aún no sabemos nada de los extraterrestres

¿Ha oído hablar alguna vez de la paradoja de Fermi ? Si aún no, aquí un resumen: imagine nuestra galaxia, la Vía Láctea, con sus 200.000 millones de estrellas y unos 100.000 millones de planetas. Si aceptamos que una pequeña fracción de esos planetas alberga vida, y una fracción aún más pequeña desarrolla inteligencia, deberíamos estar nadando en un mar de civilizaciones extraterrestres , algunas incluso más avanzadas que la nuestra. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿por qué no hemos sabido nada de ellos?

Diversas explicaciones a la ausencia de contacto extraterrestre

¿Podría esta teoría solucionar la paradoja de Fermi?

Esta pregunta sigue sin respuesta. Y no es de extrañar, después de todo, no tenemos ninguna pista que pueda ayudarnos a resolver este misterio. Curiosamente, nuestra total ignorancia al respecto solo sirve para que las especulaciones en torno a esta paradoja resulten aún más fascinantes, capturando nuestra imaginación tanto en el ámbito de la ciencia como en el de la ficción. Al fin y al cabo, como señaló Carl Sagan a los futuros viajeros a Marte, la ciencia y la ciencia ficción han avanzado juntas, complementándose mutuamente, sirviendo a menudo la ficción de catalizador para el progreso científico. Sin embargo, el no saber no nos impide formular hipótesis que puedan acercarnos a una comprensión más profunda.