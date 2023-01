La Tierra alcanzó su máxima velocidad orbital, ¿qué significa y qué implicaciones tiene?

El perihelio y el afelio ocurren cada año sin cambios perceptibles para quiénes habitamos la Tierra. Aunque a nosotros la variación nos parezca grande, en términos planetarios realmente no es de magnitud significativa. "La diferencia entre el afelio -el punto más lejano de la Tierra y el Sol- y el perihelio, son como cinco millones de kilómetros, parece mucho pero no es tanto si vemos que la distancia mínima de separación de la Tierra son 147 millones de kilómetros y la máxima es de 150 millones de kilómetros, entonces esa variación de pocos millones no afecta prácticamente nada", aseguró el astrofísico Santiago Vargas de la Universidad Nacional de Colombia al periódico El Tiempo.