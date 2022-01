La UE no reducirá el personal de su embajada en Kiev y pide "no dramatizar"

Escucha esta nota aquí

La Unión Europea no reducirá el personal de su Embajada en Ucrania, a diferencia de lo que decidió Estados Unidos, aseguró este lunes el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

"No haremos lo mismo, porque no tenemos ninguna razón específica (...) No creo que tengamos que dramatizar en tanto que las negociaciones continúan y están continuando. No creo que tengamos que abandonar Ucrania", dijo Borrell a su llegada a la reunión que los ministros de Exteriores de la UE celebran hoy en Bruselas.

Los jefes de la diplomacia europea mantendrán una reunión telemática con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en la que les explicará su reunión del viernes con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, y los motivos por los que ha ordenado reducir el personal de la Embajada estadounidense en Kiev.

"No hay ninguna decisión al respecto, a no ser que el secretario Blinken nos de una razón que justifique este movimiento", continuó Borrell.

El alto representante volvió a insistir en la "fuerte coordinación" de la UE con Estados Unidos, con quienes han dejado clara su predisposición a sancionar a Rusia si vuelve a invadir Ucrania.

No obstante, "nada concreto se aprobará hoy, porque hay un proceso en curso", subrayó el exministro español, que apuntó que los ministros de Exteriores seguirán "preparando" hoy "un paquete potente de sanciones".

"El proceso de decidir sobre sanciones es complejo", aunque dijo que "hay que estar seguros de que todo estará listo para cuando sea necesario".

La UE quiere dar una oportunidad al diálogo, pero ha sido tajante, al igual que EEUU y el resto de aliados, en que si vuelve a haber una agresión rusa contra Ucrania la reacción será "muy rápida” y "extremadamente clara”, según fuentes comunitarias.

"Lo hicimos en 2014, no hay razón para que no pudiéramos hacer eso ahora”, dijeron las fuentes, sobre la posibilidad de poner en marcha nuevas sanciones "en cuestión de días" por el comportamiento ruso, que "no serían menos" que las aprobadas entonces.

Sobre si considera a Alemania un socio fiable por su posición sobre Rusia, Borrell dijo que "todos los miembros de la UE son socios fiables”.

"Todos los miembros de la UE están unidos, estamos mostrando una unidad sin precedentes sobre la situación en Ucrania".

Borrell aseguró que hoy los ministros "formalizarán” lo que discutieron sobre la situación en Ucrania durante su encuentro informal en Brest (Francia) la semana pasada.

Entonces, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores propuso un decálogo con reclamaciones a Moscú como el rechazo "al intento ruso de crear esferas de influencia en Europa" similares a las que había antes de la caída de la URSS, o la advertencia de sanciones si ataca a Ucrania, pero también la voluntad de seguir negociando con Rusia.

Se espera que los ministros aprueben unas conclusiones sobre ello.

