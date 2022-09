La UE prohibirá más tintas para tatuajes por ser un riesgo para la salud

A partir de principios de 2023, también se prohibirán los pigmentos Verde 7 (verde oscuro) y Azul 15 (azul brillante), presentes en dos tercios de todas las tintas para tatuajes. Así, la venta y uso de estos colores quedarán prohibidos. Se dice que el verde 7 y el azul 15 son perjudiciales para la salud y cancerígenos, pueden provocar reacciones alérgicas y suponen otros riesgos para la salud. No existen sustitutos equivalentes.

El otro grupo es el de los pigmentos orgánicos, los colorantes azoicos. Tampoco están exentos de riesgos. "Son pigmentos industriales. A menudo también están contaminados por la industria. Originalmente no se fabricaban para su uso en humanos", explica Wolfgang Bäumler, de la Clínica y Policlínica de Dermatología de Ratisbona y experto en tatuajes.

Se dice que los colores de los tatuajes son cancerígenos. "Esto no se puede afirmar ni negar. No lo sabemos”, dice Wolfgang Bäumler. Para poder evaluar el riesgo, necesitamos estudios más grandes, con personas tatuadas y no tatuadas en comparación.