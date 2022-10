La vieja China da paso a la nueva "Xina"

¡Habemus Xi! No era ningún secreto que Xi Jinping aspiraba a un tercer mandato como secretario general del Partido Comunista de China (PCCh) en su congreso número 20. Al hacerlo, el mandatario de 69 años incumplió el límite de edad anterior de 68 y el de 10 años de mandato que había regido desde la muerte de Mao Zedong. Y la composición del recién elegido Comité Permanente del Politburó, el círculo de poder del PCCh, tampoco sorprende en realidad.

El liderazgo en el PCCh siempre ha significado continuidad. El partido pensaba a largo plazo en su política de personal y hasta ahora era conocido por designar a las siguientes generaciones de líderes del Politburó en una etapa muy temprana, confiándoles rápidamente importantes tareas estatales. En la mayoría de los casos, se solía incorporar al comité a políticos que no tenían más de 58 años.

Pero el político más joven del nuevo Comité Permanente ya tiene 60 años. No se puede hablar de un relevo generacional, si tomamos el término literalmente. El resto no son mucho más jóvenes. Tres de los siete miembros se mantienen en el órgano, aunque asumirán nuevas funciones en el aparato estatal, y cuatro fueron ascendidos. Solamente se produjo un cambio de sillas en el carrusel de personal. Y no queda claro realmente quién tomará el timón del PCCh en el próximo congreso del partido dentro de cinco años y determinará los destinos de China.