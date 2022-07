Las claves de la captura de Rafael Caro Quintero

El hombre de 70 años de edad, mejor conocido en sus años de gloria criminal como "El Príncipe” o "narco de narcos”, fue detenido en un operativo el 15 de julio pasado en un pequeño poblado de la Sierra Madre Occidental que fue su guarida durante sus 9 años de fugitivo (2013-2022). En ese periodo me reuní en cuatro ocasiones con él y fui la única periodista que lo entrevistó en dos oportunidades.

De la época de oro a la desgracia

Dos ex policías de Jalisco, Jorge Godoy y Ramon Lira, que fueron escoltas de Fonseca Carrillo y que testificaron en distintos juicios en cortes de Estados Unidos para desmantelar la red criminal del Cartel de Guadalajara, me revelaron en entrevista en 2021 los nombres de los personajes del gobierno de México que desfilaban en fiestas y reuniones de trabajo con los líderes del Cartel de Sinaloa.

Extradición imposible

S egún el expediente de la Secretaría de Relaciones Exteriores ASJ/230/1027/2013 al cual tuve acceso , el 27 de mayo de 2015 el propio titular de esa dependencia, José Antonio Meade, negó la extradición de Fonseca Carrillo. "No se concederá la extradición cuando el reclamado haya sido sometido a proceso o haya sido juzgado y condenado o absuelto por la parte requerida por el mismo delito en que se apoye la solicitud de extradición”, señala la resolución de la SRE. Por ley, el mismo criterio debería ser aplicado a favor de Caro Quintero.

"Ya no soy narco"

Durante los 9 años que Caro Quintero fue prófugo de la justicia me reuní con el en cuatro ocasiones, de 2016 a 2018. Dos de día y dos de noche, en cuatro ubicaciones diferentes en el corazón del Triángulo Dorado. Tuvimos diálogos y dos entrevistas a cámara en las que habló de su época criminal dorada, de la muerte de Camarena, de Dios, la familia, el amor y la muerte.

Fue peculiar la insistencia con la que Caro Quintero me dijo en todos los tonos y de todas las formas que no estaba ya activo en el narcotráfico. Sin duda es poco habitual que un capo arriesgue su vida para dar entrevistas en las que se auto exonere.

-Yo no pertenezco a ningún cartel. Como ya le dije una en una ocasión, yo no voy a volver al narcotráfico nunca- dijo en el último encuentro llevado a cabo en enero de 2018.

- A donde llego que me dan de comer, y batallándole mucho porque no traigo dinero.

Caro Quintero pagaba sobornos por protección

En 2017 fue detenido en México Sajid Emilio Quintero Navidad, primo de Caro Quintero, quien fue rápidamente extraditado a Estados Unidos acusado de narcotráfico y lavado de dinero. Su expediente criminal fue abierto en la Corte de Distrito Sur de California. En poco tiempo llegó a un acuerdo de culpabilidad y, según me indicaron en su momento fuentes del departamento de Justicia , Quintero Navidad habría dicho que su primo había regresado a las actividades de narcotráfico.

En la tercera actualización de la nueva acusación criminal contra Caro Quintero se afirma que bajo el apodo "Don Rafa” y/o "The old man” lidera el "Cartel de Caro Quintero” con el cual trafica múltiples toneladas de heroína, metanfetaminas, marihuana y cocaína a Estados Unidos.

Se afirma que el "Cartel de Caro Quintero” cuenta con personal de seguridad, sicarios que cometen diversos actos de violencia como asesinatos, asaltos y secuestros; jefes de plaza que controlan diversos territorios- no se especifica cuales- y vehículos de transporte y tripulación de barcos, pilotos y choferes de camiones de carga quienes transportan la droga y las ganancias que genera su venta.

Los puentes de Caro Quintero con el gobierno de AMLO

Desde que se inició el gobierno de AMLO en diciembre de 2018, la política de "abrazos no balazos” emprendida por el presidente de México también benefició a Caro Quintero.

Familiares del narcotraficante, específicamente un sobrino de nombre Alex, y un hombre cercano a Caro Quintero mejor conocido como Ulises, en 2019 hablaban de los contactos que " El Príncipe” había logrado establecer con el gobierno de México , específicamente con el entonces subsecretario de gobernación Ricardo Peralta, de quien ya he hablado en otras colaboraciones como intermediario del gobierno con narcotraficantes y grupos del crimen organizado.

Si Peralta hablaba a nombre de algún mando superior o no, es algo que se desconoce. Lo cierto es que testigos directos de los hechos coincidieron en esta versión y me señalaron a otra persona ligada al llamado gobierno de la Cuarta Transformación: el abogado Sergio Ramírez, quien ha salido fotografiado varias veces con Ricardo Peralta y la entonces Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. También se le identifica como alguien muy cercano al ex diputado de MORENA Sergio Mayer y al actual Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres.