La cadena internacional Deutsche Welle para Latinoamérica da a conocer algunas de las opiniones sobre los temas y coberturas periodísticas más comentadas en su Facebook.

A continuación, los comentarios sobre los tópicos de inundaciones en Alemania, la realidad de Cuba y la venida abajo de la estatua de Colón en Barranquilla.





Alemania es golpeada por una de las mayores catástrofes naturales en los últimos años



Toda mi solidaridad. Yo también vivo en una zona inundable y es terrible.

Gastón Rodríguez (Facebook)

Lamentablemente es solo el inicio de lo que vendrá. Odio decir esto, pero el daño es irreversible, tenemos que entender que nadie está por encima del poder de la naturaleza.

Rubén Gallagher (Facebook)

Es lamentable, pero uno cosecha lo que siembra. Hay que parar con el consumo del petróleo, sino el colapso será peor.

Pablo Janza (Facebook)

Qué terrible. Es todo muy raro, gigantescas lluvias y sequías que duran años.

Yolanda Gallardo (Facebook)

Estas son las consecuencias del terrible daño que se le ha hecho al medioambiente. Ojalá reflexionen y que la sociedad no sea tan consumista.

Fernando Ruíz (Facebook)

Creo que debemos aceptar lo que pasa. No tiene sentido alarmarse, hace siglos que venimos contaminado y arrasado con todo.

Mónica Betancourt (Facebook)

Protestas en Cuba: ¿por culpa del bloqueo estadounidense?

Estados Unidos no bloquea a Cuba, solo prohíbe el trato comercial de sus empresas con gobiernos dictatoriales. Si fuera un bloqueo los chinos y los rusos no podrían hacer tratos comerciales con Cuba.

Anderson Sánchez (Facebook)

El bloqueo es odioso y ha generado pobreza y atraso en Cuba. Pero eso no tiene relación con el régimen dictatorial que lleva 60 años, y que ha sido altamente represivo, totalitario y que día a día viola los derechos y las libertades de su propio pueblo. Abajo el bloqueo y abajo la dictadura.

Josial Salas (Facebook)

China y Rusia pusieron literalmente su bandera en la isla. El bloque de Estados Unidos no debería afectarlos. Estos son puros pretextos para justificar la falta de resultados.

Antonio Cervantes (Facebook)

¿Quién es Estados Unidos para sancionar la economía de un país soberano? Este dominio es peor que cualquier cosa. ¿Cuántos países en los que Estados Unidos ha intervenido son desarrollados?

Lovely A. (Facebook)

El bloqueo no persigue, no censura a la gente, no encarcela, no les prohíbe salir del país, y no custodia a los deportistas que salen del país. Si hay bloqueo ¿por qué el nieto de Castro tiene un Mercedez-Benz de alta gama? Basta de usar el bloqueo como excusa.

Gisela Caminati (Facebook)

Impedir que un país tenga acceso a medicamentos, energía e insumos es prueba suficiente. La ONU ha pedido en muchas ocasiones terminar con este atropello.

Mónica Cuartrocchi (Facebook)

La caída de Colón de los pedestales

La conquista fue cruel pero necesaria. Además no todos los españoles fueron malos y no todos los indios fueron buenos. Hubo de todo, dejen de sembrar odio y vivamos nuestra mezcla de razas con orgullo.

Steven Gallardo (Facebook)

El propósito principal de las estatuas es homenajear a personas que han hecho algo por un país o una ciudad. Por eso es justo tener a esas personas presentes y recordarlas como un modelo a seguir. Evidentemente, Colón no es símbolo de lo anterior.

Rubén Paco Vargas (Facebook)

Este señor arriesgó su vida por el progreso de la humanidad. Colón fue aventurero, fácilmente podría haber muerto en su primer viaje. No reconocer este hecho histórico es desconocer la historia y los hechos.

Esteban Bechara (Facebook)

Colón no descubrió nada. Aquí teníamos ciudades grandes, ellos vinieron a robar los mejores tesoros de nuestro continente.

David Bravo (Facebook)

Los españoles también trajeron ciencia y mucha cultura, y eso se refleja en los libros. Aunque no fueron empáticos con los nativos debemos reconocer que ciertas cosas se las debemos a ellos.

Efrain Aquino (Facebook)

Es simple, no se puede admirar a quien asesinó y robó las herencias culturales de un pueblo.

Esteban Hernández (Facebook)

