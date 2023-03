Las mujeres mezcaleras se abren paso en México

Un destilado con historia

Para todas ellas, por cierto, la fabricación del mezcal significa mucho más que una actividad comercial. "De bebé me ponían mezcal en las encías cuando me nacían los dientes, me soplaban mezcal en la espalda para quitarme los problemas respiratorios, y me daban friegas de mezcal cuando estaba estirándome, en la adolescencia”, recuerda Chagoya.