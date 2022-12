Las urgencias pediátricas están al límite en Alemania

"Los niños mueren, porque ya no podemos atenderlos", advierte sobre la dramática situación Michael Sasse, director médico de los cuidados intensivos pediátricos en la Escuela Superior de Medicina de Hannover. Son palabras drásticas, que refrenda la pediatra Mehrak Yoosefi, del hospital Berliner Charité: "Las capacidades están agotadas, no podemos garantizar la atención de los pacientes. Debemos intentar lograr que tu hijo no muera".

Yoosefi dice: "No podemos acoger a algunos niños porque no tenemos suficientes camas. Otros no pueden recibir soporte respiratorio porque todos los aparatos están en uso, por lo que no podemos monitorear sus niveles de saturación de oxígeno en sangre. Muchos pequeños reciben prematuramente el alta médica, o son pasados de los cuidados intensivos a las plantas pediátricas antes de lo que se debería".