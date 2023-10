Lo que hay que saber de los Rolling Stones en 13 imperdibles datos

La legendaria banda de rock The Rolling Stones lanzó su primer álbum en casi dos décadas y amplía así una larga historia marcada, entre otros, por estos datos y momentos.

Los inicios de la leyenda

12 de julio de 1962: una joven banda llamada "The Rollin' Stones" da su primer concierto en el Marquee Club, uno de los locales de jazz más importantes de Londres.

1964: su primer álbum, "The Rolling Stones", es un gran éxito en Gran Bretaña.

1965: Sale "(I Can't Get No) Satisfaction", escrito por Mick Jagger y Keith Richards, y catapulta a la banda a la fama mundial. Desde entonces, la canción ha sido ampliamente resonada por otros artistas, desde Aretha Franklin hasta Britney Spears.