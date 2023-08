López Obrador anuncia "buenas noticias" sobre desaparecidos, tras renuncia de titular de la Comisión Nacional de Búsqueda

Sus declaraciones se producen después de que Quintana presentara la noche del miércoles su "renuncia con carácter de irrevocable y con efectos inmediatos" en "virtud de los contextos actuales". Aunque la ahora exfuncionaria no ofreció más detalles, su dimisión ocurre mientras López Obrador busca cambios al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contabiliza a más de 110.000 mexicanos no localizados desde que hay registro.