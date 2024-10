Los iraníes están molestos con su gobierno por las tensiones con Israel

La censura entra en acción

Los medios de comunicación y las redes sociales alineadas con el Estado han seguido restando importancia al ataque. Los canales de Telegram asociados a la Guardia Revolucionaria de Irán, por ejemplo, compartieron imágenes el sábado de plazas abarrotadas en el centro de Teherán, insistiendo en que no había ocurrido nada significativo.

Un periodista afincado en Teherán, cuyo nombre no se revela por razones de seguridad, dijo a DW el sábado que "no se puede escribir nada" que no sea "la postura oficial" y que a los periodistas "se les prohibió publicar en sus páginas personales de las redes sociales".