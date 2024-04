Los niños no nacen racistas, pero perciben las diferencias raciales a una edad temprana

Aisha White, directora del programa Positive Racial Identity Development in Early Education (PRIDE) de la Universidad de Pensilvania (EE. UU.), se plantea la siguiente pregunta: "¿Por qué no deberías hablar de raza con tus hijos?".

Prepararse para los prejuicios implica decir a los niños que, aunque sean guapos e inteligentes, no todo el mundo los verá así. Esto puede ser una conversación necesaria en algún momento, dijo White, pero no es necesario enseñárselo a niños muy pequeños.

"Por ejemplo, a los niños negros se les dice: 'Puedes tener un amigo blanco, pero no siempre podrás confiar en él cuando se trate de una experiencia grave, porque te tratará de forma diferente y puede que no te defienda'", dijo White. "Eso es algo que hacen algunos padres, y no es un mensaje que me parezca apropiado para los niños pequeños".