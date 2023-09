Los peruanos siguen sufriendo la mayor inseguridad alimentaria de América del Sur

Perú sigue siendo considerado por la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como el de mayor inseguridad alimentaria de América del Sur, según informe del año 2022. "Es una absoluta paradoja que un país que produce alimentos, con una biodiversidad enorme, no los pueda consumir debido a los altos precios.

Es una tragedia tener esa riqueza gastronómica y no poder acceder a los alimentos que da el suelo peruano", sentencia la representante de la FAO en Perú, Mariana Escobar.

"Nuestros hijos no se nutren. Las menudencias no las compramos por grandes cantidades, no alcanza el dinero", lamenta Rosa Huachaca, de 39 años y madre de tres hijos de 3 meses, 5 y 18 años. Nacida en la región andina de Apurímac, Huachaca indicó que los niños y madres gestantes del barrio sufren de desnutrición y anemia por el bajo consumo de hierro y proteínas como la carne.