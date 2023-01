Los secretos de la captura de Ovidio Guzmán y la “nueva reina del narco”

Para la familia del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera alias "El Chapo”, el 2024 pinta como un año convulso, de reacomodo de fuerzas, alianzas y familias. Todo eso quedaría en el ámbito de lo privado si no fuera porque miembros de la familia Guzmán son integrantes del Cartel de Sinaloa, y su conducta tiene repercusión directa en México y el mundo por su poder criminal, su violencia, influencia política y económica.

Que el Chapo pase sus días y noches encerrado en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos, condenado a cadena perpetua, no ha significado que la saga de la familia Guzmán haya concluido.

Ovidio, según sus abogados defensores, padece de serios problemas de salud y sufre de "depresión” y "ansiedad”. En cambio, Emma, madre de dos hijas del Chapo, parece estar renaciendo. La historia de ambos se entrecruzan como en una tragedia griega, no solo por ser parte del clan de los Guzmán, sino por la forma en que Ovidio y Emma, pasaron por la misma prueba de fuego entre los afectos y la libertad.

Un trato preferencial

Droga, armas, violencia, fugas e infidelidades fueron parte de la cotidianeidad de Emma al lado de Guzmán Loera, quien se volvió mundialmente el rostro más famoso del Cartel de Sinaloa. En 2014 ella estaba con el Chapo, sus pequeñas hijas gemelas y una niñera, cuando en un departamento de Mazatlán irrumpió un operativo orquestado por la agencia antidrogas americana DEA, con la colaboración de un grupo de élite de la Marina estadounidense. Ella saltó de la cama que compartía con su esposo, quien no opuso resistencia al arresto, posiblemente por la presencia de su familia.

¿La nueva Emma?

Al menos por el momento, atrás quedaron los outfits de Gucci, Dolce Gabanna y Prada, así como la ropa provocativa tan pegada como una segunda piel sobre su figura curvilínea. Sobre sus sienes ya no está la corona auto impuesta de reina del narco, con mirada desafiante y labios como manzana roja. Pero tampoco viste el habitual y triste uniforme de presidiaria reglamentario. Aparece vestida con pantalones gris claro holgados -lo que hace pensar que su situación carcelaria es más relajada- y unos tenis blanquísimos. Sobre sus ojos oblicuos usa unos lentes con armazón color blanco.

Lejos de las ostentosas joyas, usa aretes dorados y un par de anillos del mismo color y un reloj negro. Su cabello es castaño y largo hasta debajo de los hombros, con un corte de cabello sencillo, y a su lado se ve a un hombre negro que, por su vestimenta color caqui, podría tratarse de otro interno, con la salvedad de que FMC Carswell es solo para mujeres. No lleva maquillaje y su semblante luce tranquilo.

Emma es ciudadana estadounidense, al igual que sus dos hijas. En cuanto sea liberada no será deportada a México: deberá estar cuatro años en libertad condicional en EE. UU., donde tiene miembros de su familia materna, en California. Nada mal para quien fue cómplice de la organización de tráfico de drogas más poderosa del mundo, en menor nivel, según dijo la Fiscalía cuando pidió para ella una baja condena. La pregunta es: cuándo sea totalmente libre ¿regresará a defender su corona de reina en el clan Guzmán, o podrá seguir una vida distinta?

La tragedia de Ovidio y Adriana

Y mientras Emma comienza a hacer sus maletas, su hijastro Ovidio ahora está en prisión. Personal de instituciones que participaron en la captura de uno de los integrantes del clan de "Los Chapitos”, encabezado por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, me dieron pormenores de la captura del narco junior, que el gobierno de México no querrá reconocer oficialmente. La versión me fue corroborada por diversas fuentes.