Los teléfonos inteligentes, no aptos para los más pequeños

Un niño pequeño se pone contento mirando unas fotos llenas de colores, pero luego se echa a llorar y enseguida toma un celular con la mano. Es una idea cómoda, pero inadecuada. Los smartphones no son niñeras y si es posible, los niños pequeños no deberían jugar en absoluto con un móvil o una tableta, porque puede tener un efecto muy negativo en su desarrollo.

Los teléfonos inteligentes no son adecuados para los niños pequeños

Las tabletas y los smartphones privan a los niños del impulso necesario para desarrollar el habla. "Los niños aprenden a hablar cuando se les anima a hacerlo, pero cuando solo miran la pantalla, a menudo no tienen la oportunidad de practicar", afirma el Dr. John Hutton, profesor de pediatría general y comunitaria del Centro Médico del Hospital Infantil de Cincinnati (Estados Unidos), que no participó en el estudio.

Por otro lado, los niños pequeños, al utilizar teléfonos inteligentes , a menudo sustituyen el juego activo, la exploración y el pensamiento creativo, que son cruciales para el desarrollo cognitivo. También son más propensos a hacer menos ejercicio y no son capaces de entrenar sus habilidades motoras.

Los niños pequeños no necesitan los medios digitales para su desarrollo. Los menores de dos años no deberían utilizar en absoluto teléfonos inteligentes. Y los que tienen entre tres y seis años no deberían emplear más de 30-60 minutos diarios para ello.