Los últimos civiles van abandonando la ciudad ucraniana de Bajmut

"Deberíamos habernos ido antes", dice Liubov, una mujer evacuada en un blindado desde Bajmut a Chasiv Yar. "Creíamos que todo esto no podía llegar a ocurrir", agrega. Desde el pasado verano boreal, las fuerzas rusas tratan de ocupar Bajmut, una ciudad con 70.000 habitantes antes de la guerra. Ella no sabe cuántos civiles quedan allí. "Estábamos en un sótano, no vimos a nadie", resume.