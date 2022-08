LPG: Medicina Legal "reconoce" 73 muertes en cárceles de El Salvador

LPG apuntó que las fuentes internas "aseguran que a los familiares no se les detalla la causa de muerte, ni se da mayor información cuando les entregan los cuerpos, lo cual sugiere que incluso podría existir un subregistro con cifras más altas". Una de sus fuentes declaró que "no se tiene un dictamen que determine la causa de la muerte, solo los han sacado así nomás y a la familia les dicen que ha fallecido, pero no les dicen las causas de esos fallecimientos. Los casos han quedado inconclusos".