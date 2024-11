Macron a Milei: Francia no firmará acuerdo entre UE y Mercosur "tal como está"

El presidente francés Emmanuel Macron se reunió este domingo (17.11.2024) en Buenos Aires con su par argentino Javier Milei , con el doble objetivo de "defender" a los agricultores franceses movilizados contra el acuerdo comercial con Mercosur y convencer a Milei de que no actúe solo en materia climática.

"Le dije muy sincera y claramente al presidente argentino que hoy Francia no firmaría este tratado del Mercosur tal como está", dijo Macron a la prensa en la pista del aeropuerto de Buenos Aires, antes de partir hacia Brasil. "Él mismo (Milei) me dijo que no estaba satisfecho" con este texto, agregó.