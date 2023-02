Macron pide intensificar apoyo a Ucrania para permitir contraofensiva

"Estamos listos a intensificar el apoyo hoy porque los días y las semanas que vienen son decisivos y estamos preparados para un conflicto prolongado. No lo deseo, pero sobre todo porque no lo queremos, debemos ser creíbles con nuestra capacidad de mantener ese esfuerzo ", invitó Macron. "Rusia es una potencia de desequilibrio y de injusticia", con mentalidad "neocolonial y neoimperialista", agregó.

Hacerse cargo del problema

"Ninguno de nosotros cambiará la geografía de Rusia, el hecho de que siempre estará en suelo europeo, y ninguno de nosotros puede cambiar la fatalidad y nuestro dilema de que no habrá una paz duradera", dijo, hasta que no nos "hagamos cargo" de la cuestión rusa", en busca de soluciones, pero sin "ingenuidad". Sin embargo, precisó que en las actuales condiciones, no habrá diálogo con Rusia porque "ha elegido la guerra”.