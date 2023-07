Maduro en búsqueda de unas elecciones a su medida

El estudio de Meganalisis (mayo 2023) destaca que el 74,2% considera que Venezuela no podrá tener un futuro de progreso con Maduro y el chavismo en el poder. Por su parte, Delphos (junio 2023) concluye que el 82,5% de los venezolanos considera necesario un cambio de gobierno.

Al propio tiempo, la persistencia en el país de una emergencia humanitaria compleja, en medio de una economía "pequeña, frágil, altamente volátil, triplemente desigual, con un sistema de precios destruido, crédito escaso y caro, baja competitividad y alta inflación”, como la describe Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, lleva a que las perspectivas socioeconómicas de Venezuela en el corto plazo no sean nada halagüeñas.

Bajo estas circunstancias, no sería arriesgado predecir que el chavismo, con Maduro a la cabeza, perdería las elecciones presidenciales estipuladas por la Constitución Nacional para el año 2024 en un escenario de condiciones justas y libres. Lamentablemente, como se desprende de múltiples informes e investigaciones, estas condiciones han sido minadas durante las dos últimas décadas. Y lo que es aún más preocupante, es que cada día se deterioran más.

Muchas dictaduras realizan elecciones

Como señala Andreas Schedler, en su texto "Elections Without Democracy” (2003), los regímenes autoritarios electorales "organizan elecciones periódicas y de este modo tratan de conseguir, cuando menos, cierta apariencia de legitimidad democrática, con la esperanza de satisfacer tanto a los actores externos como a los internos. Al mismo tiempo, ponen las elecciones bajo estrictos controles autoritarios, con el fin de consolidar su permanencia en el poder”.

El déficit persistente de condiciones mínimas

En el caso venezolano , una de las referencias cercanas más importantes para evaluar el grave deterioro de las condiciones electorales lo constituye el informe realizado por la Misión de Observadores Electorales de la Unión Europea (MOE-UE) con motivo de las elecciones regionales realizadas en Venezuela en el 2021. En este informe, los observadores electorales presentaron 23 recomendaciones para solventar deficiencias graves en relación con: a) la falta de separación de los poderes públicos; b) la falta de independencia del Poder Judicial; c) el uso de la figura de la inhabilitación política para despojar a ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse a las elecciones; d) la existencia de leyes que restringe de manera grave la libertad de expresión y de opinión, la libertad de los medios de comunicación y que promueven la autocensura; e) el uso extendido de recursos del Estado en la campaña electoral; f) las dificultades en la actualización del Registro Electoral; y g) el uso de mecanismos de control social a través de la distribución de bienes y servicios.

Un año y medio después de entregadas las recomendaciones al régimen venezolano, "los déficits persistentes en las condiciones mínimas para elecciones libres y justas continúan impidiendo el proceso democrático en Venezuela”, tal como se señala en el comunicado suscrito este 7 de julio por un grupo de destacadas ONG internacionales, incluyendo la Oficina de Washington para América Latina, el Global Center for the Responsibility to Protect, Robert F. Kennedy Human Rights, la Fundación para el Debido Proceso, la Comisión Internacional de Juristas y Human Rights Watch.