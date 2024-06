Maduro y candidatos menores firman acuerdo de cara a las elecciones

Ya estaban en el acuerdo de Barbados

Pese a haber dicho que no asistiría al acto porque "no tengo ninguna invitación para ir hoy al CNE”, el nombre de González estaba en el documento. "No acudió al llamado de la patria", dijo Amoroso tras llamarlo sin respuesta. González denunció que este documento fue "impuesto unilateralmente" por el CNE, y destacó que el reconocimiento de los resultados ya formaba parte del acuerdo suscrito el año pasado entre el gobierno y la oposición en Barbados, con mediación de Noruega.