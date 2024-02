Magnate Carlos Slim rechaza favoritismo de López Obrador

El magnate mexicano Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, aseguró el lunes (12.02.2024) que no ha sido beneficiado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y subrayó que Telmex "ya no es negocio" porque lleva diez años "en números rojos".

"Telmex ya no sigue siendo un negocio. (...) Está en números rojos desde hace 10 años", afirmó Slim, dueño de una fortuna valorada en más de 100.000 millones de dólares, durante una poco habitual conferencia de prensa en la sede del Grupo Financiero Inbursa en la Ciudad de México.

No obstante, indicó que no pensaba vender la empresa de telecomunicaciones ya que debe ser una empresa mexicana.

"Ya les dije a mis hijos que no la pueden vender (Telmex); no es un negocio ya, pero no la vamos a vender", agregó en su comparecencia de más de tres horas de duración, al comentar uno de sus grandes hitos empresariales cuando adquirió el gigante telefónico en 1990.