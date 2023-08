¿Maldición o coincidencia? Detrás del mito de la maldición del rey Tut

En la tumba encontraron todo tipo de muebles, joyas y riquezas, pero no fue hasta febrero de 1923 que hallaron el verdadero tesoro: La cámara funeraria en la que yacía la momia del faraón, intacta desde hacía siglos. La apertura de los sellos antiguos marcó el comienzo de una serie de eventos trágicos que alimentaron la leyenda de la maldición.

Los rumores sobre la maldición continuaron cuando el financiero estadounidense George Jay Gould murió en mayo de 1923 de neumonía, pocos meses después de visitar la tumba, según JSTOR. Philip Livingston Poeambién contrajo neumonía unos meses después de visitar la tumba en 1923, aunque no murió. Cuando Richard Bethell, secretario de Howard Carter, murió en 1929, varios informes afirmaron que era la novena, décima o decimotercera persona relacionada con la excavación que fallecía.

La teoría más popular es que hongos podrían haber sido la causa de las muertes. El hongo aspergillus puede causar tos y dificultad respiratorias Dos médicos publicaron una carta en The Lancet en 2003 en la que afirmaban que el aspergillus, un moho común, podría haber enfermado a Lord Carnarvon, que ya tenía una salud debilitada a causa de un accidente de coche que dañó sus pulmones.

No obstante, investigaciones posteriores constataron que los indicios de hongos y de bacterias que se habían encontrado, ya no estaban activas, por lo que no suponían una amenaza para las visitantes ni para las pinturas.