Más de 20 heridos en ataque a marcha indígena en Colombia

Hasta 22 indígenas resultaron heridos y cinco fueron detenidos en la marcha convocada este jueves en memoria a la gobernadora indígena Sandra Liliana Peña, y que fue asesinada el pasado martes por continuar con la labor de erradicación de cultivos de coca.

"Se reporta que hasta el momento 22 indígenas resultaron heridos, 5 detenidos y un vehículo, pero siguen los ataques desmedidos en contra de la humanidad de los comuneros quienes luchan por ver sus territorios libres de cultivos de uso ilícito", informó en su último boletín el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

Jose Vicente Otero, alcalde de Caldono, municipio al que pertenece el resguardo La Laguna Siberia que gobernaba Peña y desde donde comenzó la marcha, informó que hay al menos 15 heridos, seis de ellos de gravedad, y que también hay un muerto, pero no saben aún si forma parte de los cocaleros o de la guardia indígena que escoltaba la marcha.

La "minga" arrancó este jueves después de que ayer acudieran unas dos mil personas al velorio de Peña, y pretendía continuar la labor activa de erradicación de cultivos ilícitos que la lideresa había comenzado recientemente.

"Los recibieron con impactos de bala", reportó Otero, quien alegó que desconocen aún si se trata de los propios cocaleros o si hay algún grupo armado detrás de los choques contra la marcha pacífica, que duraron unas cuatro horas.

"Grupos armados están atacando 'La minga hacia dentro' que en el ejercicio de la defensa y protección del territorio que vienen realizando los hermanos de los pueblos indígenas del Cauca", denunció el consejero secretario general de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Higinio Obispo, quien alertó de 28 heridos, incluidas autoridades tradicionales y guardias indígenas.

Asesinada por "los mafiosos"

Sandra Liliana Peña, gobernadora indígena nasa y líder ambiental del resguardo La Laguna Siberia, viajaba el martes en motocicleta cuando hombres armados le dispararon a ella y al conductor.

Su padre, Clímaco Peña, culpó a "los mafiosos" que ya le habían amenazado en alguna ocasión por su labor de defensa del territorio y oposición a la extensión de los cultivos de coca.

"No, compañeros, no nos asustemos. Seguimos adelante en pie de lucha, no nos quedemos en las casas, sino que cuando a un compañero le quitan la vida, manifestémonos", pidió este jueves su hermana, Olga Peña, durante el velorio de la lideresa nasa.

Se esperaba que su cuerpo fuera "sembrado", como se llama en la tradición nasa al entierro, este viernes, pero los hechos violentos impidieron que se llevaran a cabo los actos funerarios.

En el departamento del Cauca, donde se encuentra Caldono, actúan varios grupos armados, entre ellos disidencias de las FARC, bloques de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y otros grupos criminales, que se disputan las valiosas salidas al Pacífico, los corredores para sacar la mercancía ilegal, los cultivos de coca y las explotaciones mineras. Durante esta guerra por los recursos y el territorio, estos grupos asesinan a todo quien se pone en su paso, incluyendo a indígenas, que se mantienen fieles al resguardo de su territorio.