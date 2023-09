Más de 4 millones de migrantes y refugiados venezolanos sufren crisis humanitaria en América Latina

"El hecho de que la mitad de las personas venezolanas en la región enfrenten barreras para recibir atención médica y no puedan permitirse tres comidas al día o acceder a una vivienda adecuada, como señala el RMNA, evidencia la urgente necesidad de apoyo internacional", afirmó el representante especial conjunto de la OIM y ACNUR para los Refugiados y Migrantes de Venezuela, Eduardo Stein.

19% de niños y niñas refugiados y migrantes no asisten a la escuela

El informe advierte también que alrededor del 19 % de los niños y niñas refugiados y migrantes no asisten a la escuela, optando muchos de ellos por apoyar a sus familias con trabajos informales y mal pagados. Además, a pesar de los avances en regularización, un tercio de los refugiados y migrantes venezolanos en estos países "no han podido regularizar su situación y no pueden mantener a sus familias debido a empleos mal remunerados e informales", según la nota.