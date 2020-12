Merkel pide más restricciones para controlar los contagios

Escucha esta nota aquí

La canciller alemana Angela Merkel, dijo este miércoles (09.12.2020) estar de acuerdo con las recomendaciones de cerrar tiendas en la mayor economía de Europa después de la Navidad y hasta el 10 de enero y se opuso a la apertura de hoteles para que las familias puedan visitarse durante el período de vacaciones una vez que el país registró un nuevo récord de decesos diarios con 590 según cifras de este miércoles reportadas por el Instituto Robert Koch, centro epidemiológico de referencia.

"Hay demasiado contacto" entre las personas, dijo la canciller, citando como ejemplo los puestos de venta de comida instalados en los tradicionales mercados de Navidad. "Lo siento de verdad, pero si esto significa pagar un precio diario de 590 muertos, desde mi punto de vista, no es algo aceptable", dijo.

Trimestre de vacunación no sería un "cambio significativo"

Asimismo, reconoció que las vacunas que se puedan poner en los tres primeros meses de 2021 no serán suficientes para suponer un "cambio significativo" a nivel epidémico en el país. No obstante, la canciller subrayó que si se puede empezar a vacunar a los grupos vulnerables y al personal sanitario a partir de primeros de año "se habrá ganado mucho".

Aseguró que se puede ver la "luz al final del túnel" con varias vacunas contra la covid-19 ya a punto de ser autorizadas en la Unión Europea (UE), pero recordó también que Alemania se encuentra actualmente en la "fase decisiva" de la pandemia, en una segunda ola "mucho más exigente que la primera", y que la experiencia histórica advierte de que las segundas pueden ser "muy dolorosas".

"El numero de contactos es demasiado alto, la reducción de contactos no es suficiente", argumentó Merkel en referencia a las restricciones aprobadas para noviembre, que luego se endurecieron y prolongaron hasta diciembre.

Merkel realizó estas declaraciones al intervenir ante el pleno del Bundestag (cámara baja) para defender los presupuestos del año que viene, que prevén un endeudamiento nuevo de 180.000 millones de euros para combatir la crisis desatada por el coronavirus.

"Aún hay posibilidades de llegar a un acuerdo sobre brexit"

Por otra parte, la canciller Merkel, cuyo país preside la Unión Europea (UE) este semestre, apuntó que "aún hay posibilidades de llegar a un acuerdo" sobre el Brexit con el Reino Unido. Este futuro acuerdo debe no obstante "preservar la integridad del mercado interno" de la UE, advirtió la canciller ante la cámara baja del Parlamento.

"Todavía hay una oportunidad de llegar a un acuerdo. No sé si tendremos éxito hasta mañana [jueves], no puedo prometerlo, pero seguimos trabajando en ello", aseguró la líder alemana.

"Seguimos trabajando, pero también estamos listos para enfrentarnos a condiciones del lado británico que no podremos aceptar", también advirtió Merkel. "Debemos tener igualdad de condiciones, no solo para hoy, sino también para mañana y pasado mañana", dijo, citando la cuestiones clave de las cuotas de pesca y la competencia, que no deben ser "desleales".

ee (afp, reuters, efe)