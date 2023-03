Messi y la Scaloneta se llevan los aplausos en sorteo de la Libertadores y Sudamericana

"Coincido plenamente que Argentina no solo era Argentina. Estaba toda Sudamérica detrás", sostuvo emocionado el DT de la Albiceleste, Lionel Scaloni. "Ya era hora que una selección sudamericana volviera a ser campeona del mundo", afirmó Lionel Messi.

"Yo estoy realizado. Es lo que me faltaba. Pude conseguir todo en el fútbol... Ahora me queda disfrutar de lo que me queda (de futbolista) sea lo que sea (que pase)", añadió Messi, de 35 años y que el pasado jueves marcó el gol 800 de su exitosa carrera en el amistoso que Argentina le ganó a Panamá en Buenos Aires por 2-0, con un exquisito tiro libre marca de la casa.