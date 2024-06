México: Morena emula a Bolivia en la elección de jueces. ¿Una buena idea?

Descontento con una justicia disfuncional

Esos números reflejan el descontento con un sistema judicial percibido como ineficaz y corrupto. México tiene una altísima impunidad: según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 92,4 % de los delitos no se investigan porque no se denuncian o porque los Ministerios Públicos no abren las investigaciones.