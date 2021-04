México reporta 17 muertes de personas migrantes en 2021

Escucha esta nota aquí

El Instituto Nacional de Migración (INM) de México reportó ayer que 17 personas migrantes, entre ellas un niño, murieron entre enero y abril, en el país, por diversas causas.

Personal del INM "registraron el fallecimiento de 17 personas migrantes entre el 1 de enero y el 12 de abril del año en curso, derivado de accidentes, ahogamiento o caída de un ferrocarril", indicó el instituto en un comunicado.

Los decesos ocurrieron en "la ruta migratoria" hacia Estados Unidos, que atraviesa varios estados del país, precisó el instituto. A lo largo del río Bravo, que funge como frontera natural entre México y Estados Unidos en algunos puntos de la línea divisoria de más de 3.000 km, las autoridades recuperaron nueve cuerpos.

"No pudieron sortear la fuerza del cauce o el frío del agua en su intento por llegar a territorio estadounidense", explicó el INM. De estos nueve casos, ocho eran del sexo masculino, uno de ellos niño, y el restante, del femenino. "Seis no portaban identificación, y tres llevaban documentación para determinar que eran originarios de Cuba, Venezuela y Honduras", apuntó. El INM no dio detalles del resto de víctimas.

Para detener los flujos de la migración irregular que alcanzan cifras récord, México ha desplegado en sus fronteras sur y norte unos 12.000 elementos de la Guardia Nacional, del INM y otras de instituciones. Sólo en marzo, el INM detuvo a 17.445 personas migrantes irregulares, de las cuales 3.139 eran niñas y niños que viajaban solos.

En la frontera de Estados Unidos con México, más de 172.000 personas migrantes fueron detenidas en marzo, un alza del 71% en un mes y el nivel más alto en 15 años.