Miembros de la Guardia Nacional y Ejército protegen al Cartel de Sinaloa en Chiapas

Así se denuncia en escritos ciudadanos dirigidos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y enviados a la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero. Pero de acuerdo a los denunciantes, quienes me enviaron una copia de los diversos documentos y con quienes hablé directamente, la FGR no ha hecho nada al respecto.

"No al golpe militar”, protestó el 15 de septiembre un colectivo de mujeres familiares de personas desaparecidas en México a través de una monumental manta colocada en el monumento conocido como Estela de Luz en la Ciudad de México, en la conmemoración del Día de la Independencia.

La semana pasada. en este espacio. publiqué la denuncia de la alcaldesa de Sayula de Alemán en Veracruz, Lorena Sánchez Vargas, quien me aseguró en entrevista que su municipio y los municipios Playa Vicente y San Juan Evangelista, todos gobernados por el partido Morena, están bajo el control de un grupo denominado "Los Chivos” que realiza actividades criminales y está vinculado al CS. Y que esto ocurre ante la presencia y tolerancia de la Guardia Nacional, que tiene una base de operaciones en Sayula.

Se afirma que el ex Fiscal General de Chiapas, Raciel López Salazar, quien ocupó el cargo de 2012 hasta 2018 durante los gobiernos de Juan Sabines, del PRD, y Manuel Velasco, del Partido Verde Ecologista, "era incondicional” del "Tío Gil”. En 2018 fue candidato a diputado federal por el PVEM y el PRI por el distrito VII de Chiapas.

Según los denunciantes, cuando el narcotraficante Antonio Leonel Camacho Mendoza, alias "300” o "Bin Laden”, -jefe de sicarios del CS en el Estado de Chihuahua- fue detenido en marzo del 2022 en la capital del estado de Chiapas, estaba con él Raciel López, hijo de Raciel López Salzar. Se afirma que "Bin Laden” estaba hospedado en la casa del ex Fiscal de Chiapas.

"El Güero Pulseras llega directamente a las oficinas del Coordinador de la Guardia Nacional sector caminos, el Capitán Reinel Martínez Aguilar, quien recibe la cantidad de cien mil dólares mensuales para no molestar a los integrantes del Cartel de Sinaloa”, aseguran en la denuncia presentada.

He tratado de confirmar las afirmaciones realizadas en las denuncias a través de otros instrumentos. Lo que puedo afirmar es que fuentes de inteligencia de la Secretaría de Marina me aseguraron que actualmente los grupos con más presencia en Chiapas son CS y en segundo lugar Cartel jalisco Nueva Generación.

"Si no le dan solución en unos días empezarán los enfrentamientos contra estos policías corruptos, que ya no sabemos si son policías o son empleados del Güero Pulseras, y también se iniciará una cacería contra el secuestrador Güero Pulseras y su gente del Cartel de Sinaloa. No se les permitirá a esta clase de secuestradores que sigan atemorizando a la población con sus levantones, secuestros y asesinatos”, advierten los quejosos.