Migrantes viajan desde China a EE. UU. gracias a TikTok

Hace tanto frío que la piel se parte. Las sandalias tienen el logo del FC Barcelona. "No", dice Guo, a él no le interesa el fútbol, simplemente compró ese calzado camino a Colombia. Este ciudadano chino siguió una ruta que es conocida por los latinoamericanos que desean llegar a Estados Unidos, pero a la que se han sumado más personas. Personas que, como Guo, vienen de China.

Migrantes chinos, un grupo cada vez más grande

"Zouxian" es tendencia en redes

Voluntarios en la frontera

"En general, están mejor vestidos y tienen mejor situación. En los controles fronterizos, les piden que cuenten su dinero. He visto cantidades enormes", dice Sam Schultz, un residente de Jacumba que dirige lo que él llama "Campamento de Migrantes de Jacumba" . No se trata de un recinto oficial, sino de una estructura improvisada: consta de cuatro baños portátiles y algunas tiendas de campaña.

Los chinos pierden la esperanza en un mejor futuro

La familia de Guo no sabe que está en Estados Unidos. "No tengo buena relación con ellos, porque tengo una opinión distinta a la del Gobierno. No me gusta el totalitarismo", sostiene. No se sabe cuánto tiempo estará Guo sentado ahí, abrazando sus rodillas, esperando. Los vehículos de la patrulla fronteriza dan vueltas, vigilando. Mientras aguarda que se lo lleven, Guo confiesa sus anhelos: "Quiero encontrar un trabajo, tener una vida mejor y, en unos años, convertirme en camionero".