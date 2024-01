"No hay plata" se ha convertido en uno de los mantras del presidente de Argentina, Javier Milei. Este lunes (22.01.2024) volvió a recurrir a este concepto para reaccionar a una carta abierta firmada por más de 20.000 artistas y trabajadores de la cultura, entre ellos Charly García, León Gieco y Ricardo Darín, quienes expresaron su rechazo a diversas iniciativas impulsadas por el nuevo Gobierno, que suponen fuertes recortes a diversos sectores de la sociedad.Milei: o financiar cine que nadie ve o dar comida a la gente

El actor y productor Adrián Suar insistió en el tema el sábado, cuando dijo en el programa "La noche de Mirtha” que confiaba en que las iniciativas de Milei no salgan adelante. "Se meten con la cultura como si la cultura de un país no fue nada, como si solo fuese un valor tangible desde lo económico”, apuntó. "Personalmente, cuando escucho hablar de la cultura en términos económicos veo que es una mirada que entristece, empobrece (…) Me parece una barbaridad que desfinancien el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA)”, apuntó Suar.