Milei vs. Sánchez: las claves de un conflicto sin precedentes

De vientos y tempestades

"El conflicto diplomático producido no tiene precedentes, por darse en un contexto de insultos y descalificaciones personales”, entiende, por su parte, el doctor en ciencia política español Carlos Trelles Steindl.

"Pero los empresarios españoles no ven con buenos ojos a Milei, su temperamento alocado no les brinda confianza”, sostiene. "Y ya han repudiado los dichos del presidente argentino”, sostiene. "Pero, por otra parte, ya se sabe que los negocios son los negocios. Y, por cierto, España es la principal interesada en que esos negocios no se malogren”, evalúa Ragendorfer.