Miles de osos encienden debate de vida o muerte en Rumanía

Aumentan ataques de osos

Piden matar más osos

Barna Tanczos, el exministro del Medio Ambiente que impulsó la iniciativa, advirtió que si no matan más osos, terminarán rondando las calles de Bucarest o "bañándose en el Delta del Danubio".

El proyecto causó la ira de los ambientalistas, que temen que las cuotas sean usadas para la caza deportiva y para matar a los osos grandes y viejos que no causan problemas.

Turismo y cercas eléctricas

No muy lejos de Miercurea Ciuc está el poblado turístico montañoso de Baile Tusnad, que busca cómo lidiar mejor con los osos.

"Debemos entender que los osos no van a desaparecer de esta zona. Pero si el oso no se siente seguro, no se queda en el pueblo", dijo a AFP el biólogo Imecs Istvan.