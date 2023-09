Minería y mercurio, la mezcla que destruye la Amazonia

"No es un desafío sencillo. Hay muchos problemas geográficos y sociales. Brasil es un país de dimensiones continentales y las minas que usan mercurio están ubicadas en zonas remotas”, explica Thaianne Resende Henriques Fábio, experta en emergencias ambientales con productos químicos del Ministerio de Medio Ambiente de Brasil. La funcionaria añade que los problemas no son solo de distancias, sino a veces prácticos, como que el Estado carece de zonas donde almacenar el mercurio que incauta. Y otras veces los choques son culturales.

"Es difícil explicarles a los yanomamis que debemos sacar la tierra o cortarles el pelo porque están contaminados, es terribl e ”, confiesa. Los indígenas muchas veces no comprenden que el agua que beben o los pescados que comen están envenenados por faenas mineras que arrasan también con la selva. "Ustedes están haciendo un muy buen trabajo”, interviene con ánimo consolador Kracht, que asegura que la ministra alemana de Medio Ambiente, Steffi Lemke, sigue con atención los avances que realizan las autoridades en Brasil.

Marcin Piersiak, director para Europa de la ONG colombiana Alliance for Responsible Mining, remarca el componente social de la minería artesanal, y cómo se pueden enfocar los esfuerzos para no solo disminuir el uso de mercurio, que tanto daño provoca, sino también ampliar los trabajos a la reutilización de las aguas, al ahorro de electricidad y la rehabilitación de la tierra degradada. Entiende, sí, que no es un problema fácil de resolver porque "se requiere de apoyo y acompañamiento para hacer realidad esos cambios”. Para él, sin embargo, parte del trabajo deben hacerlo también los consumidores. "Reciclar oro es una opción ética”, sostiene.