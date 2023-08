Muere Bob Barker, legendario presentador de "The Price is Right"

Bob Barker, el presentador de la televisión estadounidense reconocido por conducir el programa The Price is Right por más de 35 años, falleció a la edad de 99, anunció su agente este sábado (26.08.2023).

El ganador de 19 premios Emmy falleció "por causas naturales" en su casa de Hollywood Hills, California, Estados Unidos.

Barker saltó a la fama al conducir el programa televisivo de concursos Truth or Consequences entre 1956 y 1975. En 1972, comenzó a presentar The Price is Right (el precio justo) en el canal CBS. Se retiró en 2007.

Su carisma y encanto lo convirtieron rápidamente en uno de los presentadores favoritos de los espectadores estadounidenses.

Famoso también por su activismo a favor de los derechos de los animales, siempre terminaba The Price is Right con la misma frase: "Haz esterilizar a tu mascota".

El antiguo buque insignia de la organización no gubernamental Sea Shepherd, que lucha sobre todo contra la caza de ballenas, fue bautizado en honor a Bob Barker después de que este donara 5 millones de dólares a la organización.