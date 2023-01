Muere la monja francesa sor André a los 118 años de edad

Pero "Dios no me escucha, debe estar sordo", dijo la mujer en una larga entrevista con la AFP en febrero del año pasado. Nacida en el seno de una familia protestante no practicante, la religiosa tomó los hábitos tardíamente, en la congregación de las Hijas de la Caridad, y trabajó hasta finales de los años 1970. Pero luego siguió ocupándose de otros jubilados, más jóvenes que ella. "Se dice que el trabajo mata, pero a mí es el trabajo el que me hace vivir, pues trabajé hasta los 108 años", dijo en aquella ocasión la religiosa.