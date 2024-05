Mujeres en el poder en Latinoamérica, ante el obstáculo de la violencia política

Nueve gobernadoras en México

"En cuanto a las gubernaturas, la paridad se amplió en 2019 a todos los cargos públicos, pero, por tratarse de una federación, aún no se logra una legislación al respecto en todas las entidades federativas. Sin embargo, actualmente hay nueve mujeres gobernadoras en México. Claudia Sheinbaum, quien era la décima gobernadora en 2023, dejó el cargo para postularse a la Presidencia de la República”, indica Báez Carlos.

¿Un México menos machista con Sheinbaum o Gálvez?

¿Qué podría cambiar en México en lo que respecta a equidad de género si ganase Sheinbaum o Gálvez? "Hay una visión no demasiado optimista, porque se cree que las mujeres que llegan a estos cargos no siempre defienden la agenda de género”, dice Báez Carlos. "En lo cargos se cruzan intereses partidistas, y, lamentablemente, los liderazgos de los partidos políticos en México siguen siendo masculinos. Lo que pasa en México es que las mujeres están en los puestos, pero no tienen el poder político”. Aunque en la agenda de género se ha avanzado mucho en las decisiones públicas, la agenda general del país está al mando de los líderes partidarios, señala.