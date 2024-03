Mujeres latinas: "Somos las voces que nunca callarán"

Argentina

Muchas de las pancartas que portaban las manifestantes resaltaban la necesidad de poner fin a la violencia física y sexual contra las mujeres. "Feliz va a ser el día en que mi abusador NO esté libre", "Quiero vivir, no sobrevivir", "En memoria de todas las niñas que no les creyeron" o "No fue la ropa ni el lugar, fue un macho patriarcal" fueron algunos de los mensajes que portaron las uruguayas este 8 de marzo.