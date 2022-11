Mujeres periodistas en Irán: encarceladas, difamadas, pero no vencidas

Torturador en lista de sancionados por Estados Unidos

Difamación oficial a través de redes

"Niloufar Hamedi y Elahe Mohammadi están detenidas en el ala de seguridad 209 de la prisión de Evin, en Teherán. No se sabe cuándo serán juzgadas. Sin embargo, vemos que los canales cercanos al poder del Estado difunden mentiras contra ellas y las llaman hechos. Por ejemplo, ahora circulan por la red fotos de un viaje privado a Sudáfrica para manipular al público. No es la primera vez que se acusa a las periodistas de no ser reporteras independientes y de tener vínculos con países extranjeros", dice Nazar Ahari, asilada en Eslovenia desde 2018.

Las mujeres periodistas no se dejarán intimidar. Por ejemplo, la estudiante de periodismo kurda Nazila Maroufian, de 23 años. Al igual que Jina Mahsa Amini, procede de la ciudad de Saqqez. Había realizado una entrevista con el padre de Jina Mahsa Amini, en la que le explicó que su hija no tenía ninguna enfermedad previa que pudiera ser la causa de su muerte. La entrevista, titulada: "Mienten", se publicó en el sitio de noticias "Mostaghel" el 19 de octubre. Poco después, había escrito en su cuenta de Twitter: "No tengo intención de suicidarme y no tengo ninguna enfermedad preexistente. Me alegro de haber realizado y publicado esta entrevista". Maroufian fue detenida el 30 de octubre.